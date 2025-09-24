L’opposizione in Aula infanga il ricordo di Charlie | Era omofobo e razzista

Laverita.info | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la Boldrini la destra «strumentalizza» l’omicidio. Proprio lei, che in Parlamento si inginocchiò per Floyd. Bonelli: «Perché non commemoriamo i bambini di Gaza?». 🔗 Leggi su Laverita.info

