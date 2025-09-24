L’opposizione blocca il Parlamento

Pd, M5s e Avs occupano i banchi del governo. Oggi il ministro della Difesa riferisce in Aula. A Torino i manifestanti impediscono ai treni di partire da Porta Susa. 🔗 Leggi su Laverita.info

Il centrodestra in Lombardia blocca il Consiglio per la caccia sui valichi, l’opposizione occupa i banchi della presidenza: “È la vostra priorità?”

Nepal nel caos. Lo stop ai social scatena la rabbia della Gen Z: assaltato il Parlamento - leninista del Nepal la settimana scorsa ha tentato di bloccare 26 piattaforme social - Scrive ilgiornale.it

