Arezzo, 24 settembre 2025 – Il dono durante l'udienza di sabato 27 settembre alla quale parteciperà l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo Si chiama “La pace fa bene al cuore” l'opera dell'artista Lucio Minigrilli che l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo consegnerà a Papa Leone XIV nell'udienza di sabato 27 settembre in Vaticano. L'opera è stata presentata in anteprima nella sede OPI dall'artista e dal Presidente Giovanni Grasso. "L'idea che ci ha ispirato - ha spiegato Minigrilli - è stata quella di trasmettere un messaggio di pace universale in un momento storico nel quale questo concetto è purtroppo fortemente in discussione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L'opera “La pace fa bene al cuore” di Lucio Minigrilli per Papa Leone XIV