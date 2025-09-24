L’opera La pace fa bene al cuore di Lucio Mingrilli per Papa Leone XIV

Si chiama “La pace fa bene al cuore” l’opera dell’artista Lucio Minigrilli che l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo consegnerà a Papa Leone XIV nell’udienza di sabato 27 settembre in Vaticano. L’opera è stata presentata in anteprima nella sede OPI dall’artista e dal Presidente. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

