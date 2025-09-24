L' opera fa il suo ritorno al teatro Masini | in scena L' elisir d' amore
Dopo molti anni di assenza, l’opera lirica torna al teatro comunale Angelo Masini di Faenza. Venerdì 26 settembre, alle 20.30, il sipario si alzerà su “L’Elisir d’Amore” di Gaetano Donizetti, un capolavoro del repertorio ottocentesco che segna un momento storico per la vita culturale della città. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
