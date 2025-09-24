Loot – Una fortuna | trailer della terza stagione della comedy con Maya Rudolph
Loot – Una fortuna, l’acclamata comedy di Apple TV+ ci svela il trailer della terza stagione con un assaggio di ciò che Molly Wells, l’amato cast corale e alcuni special guest faranno in questo nuovo capitolo. Guidata dalla vincitrice di sei Emmy Award e produttrice esecutiva Maya Rudolph, la terza stagione di Loot – Una fortuna, composta da 10 episodi, farà il suo debutto il 15 ottobre su Apple TV+ con i primi due episodi seguiti da un nuovo episodio ogni mercoledì, fino al 10 dicembre. La trama e il cast di Loot – Una fortuna. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Loot – Una fortuna: ecco quando esce la terza stagione su Apple TV+
“Loot – Una fortuna”, la seconda stagione in arrivo su Apple TV+ - Nel cast anche Jaé Rodriguez, Nat Faxon, Ron Funches e Joel Kim Booster Oggi, Apple TV+ ha rivelato il ... Secondo panorama.it
Loot - Una fortuna 2022 - La miliardaria Molly Novak ha una vita da sogno, con tanto di jet privati, una villa tentacolare e uno yacht gigante; ha tutto ciò che desidera. Si legge su movieplayer.it