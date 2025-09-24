Loot – Una fortuna | trailer della terza stagione della comedy con Maya Rudolph

Loot – Una fortuna, l’acclamata comedy di Apple TV+ ci svela il trailer della terza stagione con un assaggio di ciò che Molly Wells, l’amato cast corale e alcuni special guest faranno in questo nuovo capitolo. Guidata dalla vincitrice di sei Emmy Award e produttrice esecutiva Maya Rudolph, la terza stagione di Loot – Una fortuna, composta da 10 episodi, farà il suo debutto il 15 ottobre su Apple TV+ con i primi due episodi seguiti da un nuovo episodio ogni mercoledì, fino al 10 dicembre. La trama e il cast di Loot – Una fortuna. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

