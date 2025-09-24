Lookman Inter i nerazzurri hanno bussato alla porta di un top Club di Premier League per il centravanti come piano B?

Lookman Inter, una grande opportunità sfumata per il calciomercato nerazzurro? Il retroscena per il centravanti di Chivu. Nel corso degli ultimi giorni in cui la trattativa per Ademola Lookman sembrava essere in stand-by, l’ Inter è stata informata anche di un’altra possibilità di mercato proveniente dalla Premier League. Jadon Sancho, esterno offensivo inglese classe 2000, era stato offerto al club nerazzurro. Lookman Inter, la possibilità di Sancho non si è concretizzata. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’Inter non ha però avviato una vera e propria operazione di mercato per Sancho. 🔗 Leggi su Internews24.com

