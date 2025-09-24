L’Onu chiede un’indagine indipendente sugli attacchi contro la Global Sumud Flotilla Gli attivisti | Ci serve una scorta marittima

«Una scorta marittima e osservatori diplomatici», è questa la lista di desiderata della Global Sumud Flotilla alle Nazioni unite dopo l’ennesimo attacco che ha colpito una decina di imbarcazioni la scorsa notte con « esplosioni selettive e lancio di oggetti non identificati ». Per gli organizzatori della più grande spedizione umanitaria, sarebbe necessario che i membri Onu – soprattutto quelli che hanno loro cittadini a bordo delle navi e navicelle – «garantiscano e facilitino immediatamente una protezione efficace ».E sono proprio le Nazioni Unite, in giornata, a chiedere di avviare «un’indagine indipendente» sugli attacchi alla Flotilla. 🔗 Leggi su Open.online