L’Onu chiede un’indagine indipendente sugli attacchi contro la Global Sumud Flotilla Gli attivisti | Ci serve una scorta marittima
«Una scorta marittima e osservatori diplomatici», è questa la lista di desiderata della Global Sumud Flotilla alle Nazioni unite dopo l’ennesimo attacco che ha colpito una decina di imbarcazioni la scorsa notte con « esplosioni selettive e lancio di oggetti non identificati ». Per gli organizzatori della più grande spedizione umanitaria, sarebbe necessario che i membri Onu – soprattutto quelli che hanno loro cittadini a bordo delle navi e navicelle – «garantiscano e facilitino immediatamente una protezione efficace ».E sono proprio le Nazioni Unite, in giornata, a chiedere di avviare «un’indagine indipendente» sugli attacchi alla Flotilla. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: chiede - indagine
Giustizia Sportiva: Berruto Chiede Indagine Parlamentare, Bufera su Gravina
La festa di Lamine Yamal entra nel mirino del governo spagnolo: il Ministero chiede un’indagine
Truffa e falso, Gianluca Quadrini finisce sotto indagine. Il pm chiede gli arresti domiciliari
Giudice trovata morta, serve una ulteriore indagine: il pool di esperti chiede 30 giorni per ultimare gli accertamenti sul corpo - “E' un caso delicato, dobbiamo svolgere una ulteriore indagine”. Così il professor Vittorio Fineschi, incaricato di svolgere la nuova aut - facebook.com Vai su Facebook
«Fondi dal #Qatar e conti in criptovalute? Un’inchiesta sul premier di Israele». La storia di Udi Levi, per 14 anni capo dell'intelligence finanziaria del Mossad. Ora chiede un'indagine sui rapporti finanziari tra #Netanyahu e Doha (che paga #Hamas) - X Vai su X