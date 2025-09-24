L’Onu chiede un’indagine indipendente sugli attacchi contro la Global Sumud Flotilla Gli attivisti | Ci serve una scorta marittima

Open.online | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Una scorta marittima e osservatori diplomatici», è questa la lista di desiderata della Global Sumud Flotilla alle Nazioni unite dopo l’ennesimo attacco che ha colpito una decina di imbarcazioni la scorsa notte con « esplosioni selettive e lancio di oggetti non identificati ». Per gli organizzatori della più grande spedizione umanitaria, sarebbe necessario che i membri Onu – soprattutto quelli che hanno loro cittadini a bordo delle navi e navicelle – «garantiscano e facilitino immediatamente una protezione efficace ».E sono proprio le Nazioni Unite, in giornata, a chiedere di avviare «un’indagine indipendente» sugli attacchi alla Flotilla. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: chiede - indagine

Giustizia Sportiva: Berruto Chiede Indagine Parlamentare, Bufera su Gravina

La festa di Lamine Yamal entra nel mirino del governo spagnolo: il Ministero chiede un’indagine

Truffa e falso, Gianluca Quadrini finisce sotto indagine. Il pm chiede gli arresti domiciliari

Cerca Video su questo argomento: L8217onu Chiede Un8217indagine Indipendente