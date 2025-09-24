London fashion week in passerella le novità di H&M e John Richmond
E dopo New York voliamo a Londra. H&M ha presentato le sue collezioni AI 2025 nella London Fashion Week, con un evento tenutosi al 180 The Strand. Un cast spettacolare di 70 modelli ha indossato i look H&M in una sfilata che ha unito stile e musica, realtà e digitale, backstage e colpi di scena. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: london - fashion
