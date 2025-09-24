London fashion week in passerella le novità di H&M e John Richmond

Today.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E dopo New York voliamo a Londra. H&M ha presentato le sue collezioni AI 2025 nella London Fashion Week, con un evento tenutosi al 180 The Strand. Un cast spettacolare di 70 modelli ha indossato i look H&M in una sfilata che ha unito stile e musica, realtà e digitale, backstage e colpi di scena. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: london - fashion

A volte ritornano: H&M sarà (di nuovo) presente alla London Fashion Week

London Fashion Week, entra nel vivo la fase di rilancio

London Fashion Week, Iris Law (figlia di Jude) brilla ma il vestito la tradisce: incidente hot

London fashion week, in passerella le novità di H&M e John Richmond; Burberry testa la sua strategia di rilancio sulla passerella della London Fashion Week; London Fashion Week, il recap dei beauty look visti in passerella.

london fashion week passerellaLondon Fashion Week, il recap dei beauty look visti in passerella - Labbra iper definite, citazioni d'antan e capelli da autentiche rock girl: Londra non si smentisce e offre passerelle variegate dove si trova tutto e il contrario di tutto, ma anche le certezze di sem ... Da vanityfair.it

london fashion week passerellaLondon Fashion Week, in passerella la moda più amata dalle royals - Leggi Roksanda, Erdem o Emilia Wickstead e la mente vola subito a Kate Middleton & C. Si legge su vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: London Fashion Week Passerella