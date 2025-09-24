L’ombra dell’interferenza russa sul voto in Moldova
Domenica si terranno le elezioni parlamentari in Moldova, Paese in bilico tra l'Ue e la Russia, che ha tracciato la rotta verso Bruxelles ma è alle prese con uno sforzo massiccio di interferenza e manipolazione da parte di Mosca. Vediamo com'è la situazione sul campo e online, grazie a un esperto di disinformazione che è .
I droni spia russi in volo sulla Germania sono in costante aumento e mettono a nudo pericolose lacune nella sicurezza del Paese. Le regioni costiere si trovano ad affrontare minacce costanti da terra e dal mare, con la "flotta ombra" di Mosca che naviga regola
Milano, Sorte (FI): "Giunta al capolinea, non escludo il voto anticipato. Ma ora La Russa ci dica cosa vuole fare sul candidato" - Ai microfoni di Affaritaliani Milano Alessandro Sorte, coordinatore di Forza Italia in Lombardia, avverte che la giunta di Milano è "sta in piedi per miracolo" e non esclude elezioni anticipate.