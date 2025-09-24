Domenica si terranno le elezioni parlamentari in Moldova, Paese in bilico tra l’Ue e la Russia, che ha tracciato la rotta verso Bruxelles ma è alle prese con uno sforzo massiccio di interferenza e manipolazione da parte di Mosca. Vediamo com’è la situazione sul campo e online, grazie a un esperto di disinformazione che è . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - L’ombra dell’interferenza russa sul voto in Moldova