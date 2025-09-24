L’ombra del caso Kimmel | Disney+ alza troppo i prezzi e gli abbonati tremano
Preparate i portafogli, fan di Disney e Hulu perché dal prossimo 21 ottobre, i prezzi degli abbonamenti subiranno un nuovo aumento. Una notizia che arriva in un momento delicato, dopo le recenti polemiche legate alla sospensione temporanea di Jimmy Kimmel e la conseguente ondata di disdette. Ma andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio cosa cambierà. Disney+ nella sua versione base con pubblicità passerà da 9,99 dollari a 11,99 dollari al mese, un incremento di 2 dollari. Per chi preferisce l’esperienza senza interruzioni pubblicitarie, Disney+ Premium costerà 18,99 dollari al mese, con un aumento di 3 dollari. 🔗 Leggi su Screenworld.it
