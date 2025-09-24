Logitech lancia la tastiera 100% wireless | si ricarica con la luce e ha 4 mesi di autonomia

Dday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Logitech elimina anche l’ultimo cavo: la tastiera si alimenta con la luce e diventa davvero senza fili, riprendendo e perfezionando un’idea già vista nel passato.. 🔗 Leggi su Dday.it

logitech lancia la tastiera 100 wireless si ricarica con la luce e ha 4 mesi di autonomia

© Dday.it - Logitech lancia la tastiera 100% wireless: si ricarica con la luce e ha 4 mesi di autonomia

In questa notizia si parla di: logitech - lancia

Tastiere compatte per pc: la recensione di Lofree Flow Lite e di Logitech Pop Icon Keys; Logitech dà il via alle offerte del Black Friday: sconti fino al 60% su mouse, tastiere e altri prodotti; Tastiera e mouse wireless Logitech, OK il prezzo è giusto. Ecco il kit Signature Slim Combo.

Logitech lancia la tastiera diNovo Mac anche in Italia - La tastiere è caratterizzata da un design ricercato, con cornice in Plexiglas lucida e semitrasparente, ... macitynet.it scrive

Logitech Signature Slim Solar+ K980, torna la tastiera alimentata dalla luce - Logitech presenta la K980 Signature Slim Solar Plus, tastiera alimentata esclusivamente da energia solare che può funzionare al buio per quattro mesi dopo la ricarica completa Integra un tasto ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Logitech Lancia Tastiera 100