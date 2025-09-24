Logitech lancia la tastiera 100% wireless | si ricarica con la luce e ha 4 mesi di autonomia

Logitech elimina anche l’ultimo cavo: la tastiera si alimenta con la luce e diventa davvero senza fili, riprendendo e perfezionando un’idea già vista nel passato.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Logitech lancia la tastiera 100% wireless: si ricarica con la luce e ha 4 mesi di autonomia

In questa notizia si parla di: logitech - lancia

Logitech lancia la tastiera diNovo Mac anche in Italia - La tastiere è caratterizzata da un design ricercato, con cornice in Plexiglas lucida e semitrasparente, ... macitynet.it scrive

Logitech Signature Slim Solar+ K980, torna la tastiera alimentata dalla luce - Logitech presenta la K980 Signature Slim Solar Plus, tastiera alimentata esclusivamente da energia solare che può funzionare al buio per quattro mesi dopo la ricarica completa Integra un tasto ... Come scrive msn.com