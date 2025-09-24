Locali e ristoranti protagonisti | ’Incrocio’ è stato un successo
Si è conclusa la terza edizione di “ Incrocio ”, la manifestazione di street food e intrattenimento che per undici serate – dall’11 al 21 settembre - ha animato piazza della Libertà. L’evento, curato da Pro Loco Copparo con il patrocinio del Comune, ha visto protagonisti ristoranti e locali del territorio (Quelli del Napo, Scaramouche, Il Veronesi, Boschetto Pescheria Moretti, Spaccanapoli, Ducale Gastronomia e La Bottega Macelleria, oltre a quello gestito da Pro Loco) che sono usciti dalle mura delle loro attività e hanno proposto ottimi menù per tutti i gusti negli stand allestiti nel cuore del centro cittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
