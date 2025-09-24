Lazio-Roma è terminata col risultato finale di 0-1, decisa da un gol di Lorenzo Pellegrini. Un ko che porta a tre le sconfitte su quattro partite dei biancocelesti e Sarri non sembra più neppure lui. In diretta su TvPlay si parla del tecnico della Lazio, tornato in estate e costretto a vedere la società bloccata sul mercato senza possibilità di fare acquisti. (ANSA) TvPlay.it “ Per me Sarri non ha colpe sulla situazione della Lazio, anzi lo vedo molto avvilito “, così Guglielmo Timpaa la sfida del tecnico che davvero sembra aver perso anche voglia e verve di raggiungere il risultato. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - “Lo vedo molto avvilito”, le parole su Sarri preoccupano i tifosi della Lazio: non lo vuole nessuno