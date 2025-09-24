Lo vedo molto avvilito le parole su Sarri preoccupano i tifosi della Lazio | non lo vuole nessuno

Tvplay.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lazio-Roma è terminata col risultato finale di 0-1, decisa da un gol di Lorenzo Pellegrini. Un ko che porta a tre le sconfitte su quattro partite dei biancocelesti e Sarri non sembra più neppure lui. In diretta su TvPlay si parla del tecnico della Lazio, tornato in estate e costretto a vedere la società bloccata sul mercato senza possibilità di fare acquisti. (ANSA) TvPlay.it “ Per me Sarri non ha colpe sulla situazione della Lazio, anzi lo vedo molto avvilito “, così Guglielmo Timpaa la sfida del tecnico che davvero sembra aver perso anche voglia e verve di raggiungere il risultato. 🔗 Leggi su Tvplay.it

lo vedo molto avvilito le parole su sarri preoccupano i tifosi della lazio non lo vuole nessuno

© Tvplay.it - “Lo vedo molto avvilito”, le parole su Sarri preoccupano i tifosi della Lazio: non lo vuole nessuno

In questa notizia si parla di: vedo - molto

Modric: “Sono molto felice di essere al Milan. Non vedo l’ora di vedervi a San Siro”

Stevie Wonder non ci sta: “Sono cieco ma vedo molto più di voi”

Hernanes: «Napoli grande favorito. Vedo molto bene anche la Juve. Poi il Milan di Allegri. L’Inter? Ecco dove la vedo»

Lo vedo molto avvilito, le parole su Sarri preoccupano i tifosi della Lazio: non lo vuole nessuno; Segretarie insultate e minacciate dai genitori per l'iscrizione all'oratorio estivo, il don: Sono avvilito.

Cerca Video su questo argomento: Vedo Molto Avvilito Parole