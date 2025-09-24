Lo vedo molto avvilito le parole su Sarri preoccupano i tifosi della Lazio | non lo vuole nessuno
Lazio-Roma è terminata col risultato finale di 0-1, decisa da un gol di Lorenzo Pellegrini. Un ko che porta a tre le sconfitte su quattro partite dei biancocelesti e Sarri non sembra più neppure lui. In diretta su TvPlay si parla del tecnico della Lazio, tornato in estate e costretto a vedere la società bloccata sul mercato senza possibilità di fare acquisti. (ANSA) TvPlay.it “ Per me Sarri non ha colpe sulla situazione della Lazio, anzi lo vedo molto avvilito “, così Guglielmo Timpaa la sfida del tecnico che davvero sembra aver perso anche voglia e verve di raggiungere il risultato. 🔗 Leggi su Tvplay.it
In questa notizia si parla di: vedo - molto
Modric: “Sono molto felice di essere al Milan. Non vedo l’ora di vedervi a San Siro”
Stevie Wonder non ci sta: “Sono cieco ma vedo molto più di voi”
Hernanes: «Napoli grande favorito. Vedo molto bene anche la Juve. Poi il Milan di Allegri. L’Inter? Ecco dove la vedo»
#MotoGP #MotoGP2025 #MisanoTest #Motorionline Su Albesiano: "Sta facendo un ottimo lavoro, lo vedo molto integrato ultimamente" - facebook.com Vai su Facebook
Considerazione sull’U23: Vedo molto pronti o comunque promettenti i nostri giovani difensori centrali, tra #Alexiou (05), #ReCecconi (06) e #Stante (05) (tra questi tra l’altro c’è anche #Stabile (05) che è andato a giocare in SerieB), c’è una bella base su cui p - X Vai su X
Lo vedo molto avvilito, le parole su Sarri preoccupano i tifosi della Lazio: non lo vuole nessuno; Segretarie insultate e minacciate dai genitori per l'iscrizione all'oratorio estivo, il don: Sono avvilito.