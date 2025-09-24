Lo swap party In via Roma la moda sostenibile
Rinnovare il guardaroba gratis adesso si può. Al bar Crema di via Roma sbarca lo ‘ Swap Party ’, in italiano festa dello scambio, un evento dedicato alla moda responsabile di scena domani dalle 16 alle 19. Ad organizzarlo è l’associazione Slow Fashion Carrara in collaborazione con Angela e Barbara Ricci di ‘Arte della sartoria’ e la titolare del Crema Cristina Bencivinni. Lo ‘Swap Party’ è format internazionale che promuove il riuso degli abiti attraverso lo scambio diretto tra i partecipanti per promuovere la moda sostenibile e l’acquisto nel rispetto della natura e dell’ambiente. La formula è semplice e accessibile a tutti: ogni partecipante potrà portare con sé fino a tre capi di abbigliamento in buono stato e avrà la possibilità di scambiarli con altrettanti messi a disposizione dagli altri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: swap - party
LiberaLibri: lo swap party dedicato allo scambio di libri
Brescia, Festival del riuso: swap party, mercatino vintage e laboratori
Green economy e opportunità imprenditoriali per giovani: workshop sartoriale e swap party da Epyc
Giornata speciale al Centro del Riuso! Giovedì 25 settembre Via Bologna 110r, San Teodoro – Genova Vieni a dare nuova vita ai tuoi vestiti e accessori! Dalle 10:00 alle 18:00 – Swap Party Porta abiti, scarpe e accessori usati ma in buono stato e sc - facebook.com Vai su Facebook
Swap Party per genitori: il 27 settembre vieni a scambiare abiti, giochi e chiacchiere; The Swap Party Project compie 2 anni al Casilino Sky Park; Roma - Puliamo il Mondo, domani appuntamento speciale al Colosseo.
Lo swap party . In via Roma la moda sostenibile - Al bar Crema di via Roma sbarca lo ‘Swap Party’, in italiano festa dello scambio, un evento dedicato alla moda responsabile di scena domani dalle 16 alle ... Secondo lanazione.it
Swap Party al Caffè Letterario 360° Sud - Giovedì 19 Giugno, dalle ore 17 alle ore 20 presso il Caffè Letterario 360° Sud, avrà luogo l'evento SWAP till you drop PARTY, un baratto di vestiti per le mamme, i bambini e i ragazzi da 0 agli 11 ... Segnala romatoday.it