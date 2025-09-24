Lo swap party In via Roma la moda sostenibile

Rinnovare il guardaroba gratis adesso si può. Al bar Crema di via Roma sbarca lo ‘ Swap Party ’, in italiano festa dello scambio, un evento dedicato alla moda responsabile di scena domani dalle 16 alle 19. Ad organizzarlo è l’associazione Slow Fashion Carrara in collaborazione con Angela e Barbara Ricci di ‘Arte della sartoria’ e la titolare del Crema Cristina Bencivinni. Lo ‘Swap Party’ è format internazionale che promuove il riuso degli abiti attraverso lo scambio diretto tra i partecipanti per promuovere la moda sostenibile e l’acquisto nel rispetto della natura e dell’ambiente. La formula è semplice e accessibile a tutti: ogni partecipante potrà portare con sé fino a tre capi di abbigliamento in buono stato e avrà la possibilità di scambiarli con altrettanti messi a disposizione dagli altri. 🔗 Leggi su Lanazione.it