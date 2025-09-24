Lo sport è una palestra di vita | il Comune aderisce alla Carta etica della Regione

Cesenatoday.it | 24 set 2025

Con l’obiettivo di promuovere e di contribuire il più possibile alla diffusione dell’educazione fisica, dell’attività motoria e dello sport tra le famiglie cesenati e, più in generale, sul territorio, l’Amministrazione comunale di Cesena ha aderito alla ‘Carta Etica dello Sport della Regione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

