Lo sport a Jesi in 50 anni | gli ultimi calci di Roberto Mancini al San Sebastiano

50 anni di grande sport a Jesi (An) raccontati nel libro del giornalista Evasio Santoni (ex firma di quotidiani come Il Messaggero ed ex consigliere Ordine dei Giornalisti delle Marche). “Un volume che ho voluto scrivere attraverso un viaggio full immersion, immaginandomi come uno che ha vissuto l’era dorata dello sport a Jesi. E che vuole trasferirla alle giovani generazioni per lasciare un’impronta tangibile”. Parola del giornalista Evasio Santoni in occasione della presentazione del volume ‘ Mezzo secolo di sport a Jesi (1976-2025)’ avvenuta di recente al Circolo Cittadino (Sala Lampadario) di Jesi. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Lo sport a Jesi in 50 anni: gli ultimi calci di Roberto Mancini al San Sebastiano

In questa notizia si parla di: sport - jesi

Grande sport a Jesi: evento coi campioni il 29 agosto al Circolo Cittadino

Notte Azzurra 2025 Jesi ma non solo: grande sport il 29 agosto al Circolo Cittadino

Jesi Città dei Campioni: tanti ospiti stasera a ’50 anni di sport’

Festa dello Sport a Jesi – 20 & 21 Settembre | Parco Ventaglio con il patrocinio del Comune di Jesi ? ore 17.00-17.30 Palco – Si , come Nutrizionista Health Coach ho deciso di ris - facebook.com Vai su Facebook

50 anni 1976 2025 di sport a Jesi; Presentazione / Il libro dedicato a 50 anni di sport a Jesi; 50 anni di sport a Jesi: domani grande evento nelle Marche.

I 50 anni del Tc Prato. La festa con i soci. Ricordi ed emozioni - Tra i protagonisti Veronesi e Nesi, che sono anche soci e giocatori. Si legge su lanazione.it

50 anni di Ferrari 308, la più amata di sempre - La TV a tubo catodico è la divinità pagana da contemplare con rigoroso ossequio, una scatola incantata pronta a farti sognare appena schiacciato un tasto del telecomando. Lo riporta ilgiornale.it