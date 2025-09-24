Lo spaccio di droga sull' asse Messina-Torregrotta sconti di pena per le condanne in Appello

Cade il reato di associazione e si dimezzano le pene in appello per gli imputati dell’operazione “Principale” che ad aprile 2024 portò a dodici arresti per un vasto giro dello spaccio di droga tra Messina e Torregrotta smantellato dai carabinieri della Compagnia di Milazzo e dalla Direzione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it