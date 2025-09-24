Lo skatepark si anima Open day per ragazzi Entusiasmo alle stelle

Una splendida giornata di sport e condivisione ha animato lo Skatepark comunale di Follonica, dove l’associazione sportiva dilettantistica Balance ha organizzato l’atteso open day per tutti quei ragazzi che hanno deciso di provare questa avventura. L’iniziativa ha visto la presenza di tanti bambini e famiglie, che hanno riempito di entusiasmo lo skatepark e provato l’emozione dello skateboarding, disciplina che dal 2021 è diventata ufficialmente sport olimpico. L’evento è stato anche l’occasione per presentare lo staff degli istruttori Balance: tutti giovani laureati o laureandi in Scienze Motorie, con anni di esperienza sportiva e didattica, pronti ad accompagnare i ragazzi in un percorso di crescita tecnica e personale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

