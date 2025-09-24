Lo scrittore Andrea Vitali | Milano ha significato molto per me ma ha un fascino che non comprendo

"Milano mi stanca abbastanza rapidamente mentre a Bellano, dove sono e vivo, non avverto quasi mai queste sensazioni di stanchezza del paesaggio": a dirlo a Fanpage.it è lo scrittore Andrea Vitali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

