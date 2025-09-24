Lo sciopero pro Pal fa cilecca Per bloccare il Paese sono serviti i facinorosi
Adesione nel pubblico impiego al 6%. Un favore all’erario, che risparmia 1,7 milioni. Gli unici disagi li provocano i violenti. Prossima tappa: l’evento della Cgil a ottobre. 🔗 Leggi su Laverita.info
Scontri a Milano, 5 arresti. In direttissima 2 ragazze per resistenza - I segni della devastazione alla stazione di Milano, il giorno dopo gli scontri; Oltre 80 cortei in tutta Italia: almeno in 200mila in piazza per Gaza; Sciopero generale per Gaza, da treni a scuola: settori a rischio stop oggi 22 settembre.
Disordini e agenti feriti allo sciopero pro-Pal a Milano: le reazioni di Schlein, Renzi e Conte - Milano, scontri alla Stazione Centrale: manifestazioni pacifiche offuscate dalla violenza minoritaria. Come scrive notizie.it
FOTO | VIDEO | Sciopero per Gaza, i Pro Pal bloccano il casello dell’A1 a Calenzano (Firenze) - Al grido di 'Blocchiamo tutto', i manifestanti Pro Pal hanno bloccato il casello dell'A1 a Calenzano, vicino Firenze. Si legge su dire.it