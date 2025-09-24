Lo ius scholae | integrazione e cittadinanza quale dovere costituzionale

Il Ministro degli Esteri e Segretario Nazionale di Forza Italia Antonio Tajani ha, da tempo, ribadito la volontà di Forza Italia di proseguire l'iter della pdl sulla semplificazione del processo di acquisizione della cittadinanza italiana. In sintesi detta proposta introduce il concetto di "Ius Scho. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Lo "ius scholae": integrazione e cittadinanza quale dovere costituzionale

Dal tempio del Dio Asilo allo "Ius Scholae": l'integrazione come elemento fondativo della cittadinanza

Blitz anti-Ius Scholae a Roma: militanti di Blocco Studentesco contro la cittadinanza per gli stranieri - Roma, 15 settembre 2025– Questa mattina blitz dei militanti del fulmine cerchiato all’IMS “Margherita di Savoia” per dire no alla proposta di conferire la cittadinanza a tutti gli stranieri che abbian ... Da varese7press.it

Ius scholae e riforma della cittadinanza, l'iter legislativo e i nodi da sciogliere. Le posizioni delle forze in campo - L'annuncio del ministro Antonio Tajani secondo cui Forza Italia sarebbe pronta a presentare una nuova proposta di legge sulla cittadinanza ha agitato le acque in Parlamento. Scrive ilmessaggero.it