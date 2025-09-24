Lo dice anche Repubblica | si dovrebbe andare in piazza per gli ostaggi di Hamas

Ilgiornale.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scendono in piazza, gridano, accusano. Condannano Israele, invocano giustizia per Gaza, parlano di genocidio. Scioperano, sfilano, si indignano a reti unificate. Ma sugli ostaggi di Hamas – uomini, donne, bambini rapiti il 7 ottobre del 2023 e ancora prigionieri nelle mani di un’organizzazione terroristica – silenzio assoluto. Un vuoto che grida vergogna. E persino Repubblica bacchetta il "silenzio assordante a sinistra". Perchè la sinistra non ha mai chiesto, invocato e preteso la liberazione immediata di quegli ostaggi? Non si tratta di una domanda secondaria, ha evidenziato oggi da Massimo Recalcati nell'articolo intitolato "I corpi invisibili degli ostaggi a Gaza". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

lo dice anche repubblica si dovrebbe andare in piazza per gli ostaggi di hamas

© Ilgiornale.it - Lo dice anche Repubblica: si dovrebbe andare in piazza per gli ostaggi di Hamas

In questa notizia si parla di: dice - repubblica

L’ultrà Ferdico sull’omicidio Boiocchi: «Dopo i funerali di Diabolik, Beretta mi dice che vuole uccidere Boiocchi» (Repubblica)

Promuovere l’astensionismo è illegale?; Quando Mattarella difendeva l’astensione ai referendum; Ranieri dice sì alla Nazionale, la pensione può attendere.

dice repubblica dovrebbe andareLo dice anche Repubblica: si dovrebbe andare in piazza per gli ostaggi di Hamas - Invocano giustizia per Gaza e parlano di genocidio, ma nessun riferimento a chi è da mesi nelle mani dei terroristi palestinesi. Come scrive ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Dice Repubblica Dovrebbe Andare