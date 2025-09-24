Lo dice anche Repubblica | si dovrebbe andare in piazza per gli ostaggi di Hamas
Scendono in piazza, gridano, accusano. Condannano Israele, invocano giustizia per Gaza, parlano di genocidio. Scioperano, sfilano, si indignano a reti unificate. Ma sugli ostaggi di Hamas – uomini, donne, bambini rapiti il 7 ottobre del 2023 e ancora prigionieri nelle mani di un’organizzazione terroristica – silenzio assoluto. Un vuoto che grida vergogna. E persino Repubblica bacchetta il "silenzio assordante a sinistra". Perchè la sinistra non ha mai chiesto, invocato e preteso la liberazione immediata di quegli ostaggi? Non si tratta di una domanda secondaria, ha evidenziato oggi da Massimo Recalcati nell'articolo intitolato "I corpi invisibili degli ostaggi a Gaza". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
