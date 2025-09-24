llama per tutti meta rafforza la sicurezza degli alleati europei e asiatici

“In qualità di orgogliosa azienda americana, Meta desidera fare la sua parte per garantire che gli Stati Uniti e i suoi più stretti alleati dispongano dei migliori strumenti a loro disposizione per difendersi, garantire la sicurezza dei cittadini e la prosperità delle loro economie”. A scriverlo è Joel Kaplan, Chief Global Affairs Officer di Meta. Il suo annuncio segna una nuova collaborazione tra l’America e i suoi Paesi amici europei e asiatici, allargando anche a loro il modello di Intelligenza Artificiale open source Llama. Fino a ieri era disponibile solo per le agenzie governative statunitensi, mentre adesso, oltre a membri Nato e dell’Unione europea, potrà essere utilizzato da Francia, Germania, Italia, Giappone e Corea del Sud. 🔗 Leggi su Formiche.net

