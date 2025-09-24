Livorno sequestrati 10 kg di alimenti privi di tracciabilità in una paninoteca | multato il titolare
Dieci kg di alimenti, tra cui pesce, sughi e prodotti da forno, sono stati sequestrati all'interno di una paninoteca del centro di Livorno, poiché erano privi della tracciabilità. La scoperta è stata fatta dai carabinieri del Nas durante una ispezione all'interno dell'attività. Oltre ad aver. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
