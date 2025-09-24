Livorno la nave americana Severn non entrerà in porto Salvetti | Risultato significativo

La nave Severn non entrerà nel porto di Livorno. La decisione, annunciata dal prefetto Giancarlo Dionisi, arriva dopo le grandi e numerosi manifestazioni cittadine che hanno visto migliaia di persone scendere in piazza per dire “no alla guerra” e chiedere ad alta voce “lo stop al genocidio”. Da. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: livorno - nave

«C’è una bomba sul traghetto», scatta l’allarme in porto a Livorno. La rabbia dei passeggeri bloccati e una nave da crociera a lungo in rada

Nave blocca il canale dei Navicelli: "Danneggiati i Cantieri Navali, l'Autorità Portuale di Livorno risolva"

Livorno, “C’è una bomba sulla nave”: la telefonata e la maxiemergenza in porto

Siamo ancora qui, e non molliamo! No alla nave della morte nel porto di Livorno - facebook.com Vai su Facebook

Livorno, attraccata la nave dell’ong Solidaire con 265 migranti a bordo - X Vai su X

Così i portuali di Livorno hanno fermato una nave militare americana con armi per Camp Darby; Livorno, la nave americana Severn non entrerà in porto. Salvetti: Risultato significativo; Porto di Livorno, presidio contro la nave americana: sindacati decisi a bloccare lo sbarco.

Così i portuali di Livorno hanno fermato una nave militare americana con armi per Camp Darby - Ma i più vicini sono tutti mobilitati L'articolo Così i portuali di Livorno hanno fermato una nave ... Lo riporta msn.com

Livorno, la nave Severn non entrerà in porto. Prosegue il presidio - Dopo le proteste su larga scala di lunedì 22 settembre, continuano le iniziative organizzate dall’Unione Sindacale di Base. Si legge su lanazione.it