Livorno la denuncia di Autolinee Toscane | Studenti fumano e ascoltano musica ad alto volume a bordo degli autobus

Su alcune tratte utilizzate per lo più da studenti per andare o tornare da scuola, Autolinee Toscane denuncia episodi di vandalismo e comportamenti incivili che rischiano di mettere a rischio la sicurezza dei propri lavoratori e degli altri passeggeri. L'ultimo è accaduto sulla linea 104 che.