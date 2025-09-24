Livorno folle fuga in scooter in zona Garibaldi | arrestato 24enne con un panetto e mezzo di hashish
Giovane arrestato a Livorno dopo una fuga in scooter: trovato con hashish e materiale per lo spaccio nella zona Garibaldi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
livorno
