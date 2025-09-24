Livorno dice no alla nave americana sindaco Salvetti | Messaggio che dalla nostra città arriva negli altri porti e nel Paese

LIVORNO – La nave americana Slnc Severn è ferma in rada a Livorno. Niente ingresso in porto, previsto nella sera di martedì 23 settembre, per la nave americana, bandiera Alaska, partita da Porto Said, Egitto, che secondo Usb Livorno, in presidio permanente in porto da lunedì 22 settembre, trasporterebbe armi. Mentre il prefetto Giancarlo Dionisi ha assicurato che “Si tratta di una nave commerciale, non militare. Non trasporta armamenti, munizioni né esplosivi”. Come ha annunciato il prefetto dopo un nuovo tavolo in prefettura anche con il sindaco Luca Salvetti, e Davide Gariglio, commissario straordinario Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale: “La nave non entrerà nel porto di Livorno e resterà ferma in rada. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it