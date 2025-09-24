Liverpool debutto amaro per Giovanni Leoni | infortunio al ginocchio in Carabao Cup

Calcionews24.com | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Tutti gli aggiornamenti Doveva essere la serata del grande debutto da titolare con la maglia del Liverpool, ma per Giovanni Leoni si è trasformata in un incubo. Il difensore centrale italiano, classe 2006, arrivato in estate dal Parma per circa 26 milioni di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

liverpool debutto amaro per giovanni leoni infortunio al ginocchio in carabao cup

© Calcionews24.com - Liverpool, debutto amaro per Giovanni Leoni: infortunio al ginocchio in Carabao Cup

In questa notizia si parla di: liverpool - debutto

Il debutto a mano del Liverpool alla nuova firma mentre Florian Wirtz è uscito da Preston Friendly

Liverpool New Boy Florian Wirtz ha elogiato il debutto contro Palace

Champions League, Inter di fronte a un girone di ferro: debutto con il Liverpool e big match a raffica

Infortunio al ginocchio per Leoni durante Liverpool-Southampton di Carabao Cup: fuori in barella all'esordio; Ansia Leoni, si teme un infortunio serio; Liverpool, debutto amaro per Giovanni Leoni: infortunio al ginocchio in Carabao Cup.

liverpool debutto amaro giovanniGiovanni Leoni: infortunio all'esordio col Liverpool, si teme la rottura del crociato - Solo dopo gli esami si capirà però la gravità del danno al ginocchio ... Come scrive msn.com

liverpool debutto amaro giovanniLiverpool, serata amara per Leoni: esordio da titolare ma esce dal campo in barella - Doveva essere solo la serata del debutto da titolare con la maglia del Liverpool, invece si è trasformata in un incubo. Si legge su tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Liverpool Debutto Amaro Giovanni