LIVE Sinner-Cilic ATP Pechino 2025 in DIRETTA | inizia una nuova rincorsa al n1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jannik Sinner e Marin Cilic, partita valevole per il primo turno dell’ATP 500 di Pechino 2025. Il fuoriclasse azzurro fa il suo ritorno in campo dopo la sconfitta in finale agli US Open per mano di Carlos Alcaraz, che è valsa allo spagnolo il sorpasso in classifica ed il numero 1 del mondo. Da Pechino inizierà il rush finale di questa stagione con Sinner che proverà a ritornare in vetta al ranking mondiale. Nella capitale cinese l’azzurro andrà a caccia del titolo, sfuggito solamente per un soffio dodici mesi fa. 🔗 Leggi su Oasport.it

