LIVE Polonia-Turchia Mondiali volley 2025 in DIRETTA | l’Italia scopre l’avversaria in semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo quarto di finale del Campionato Mondiale di volley maschile di Filippine 2025: di fronte a Manila Polonia e Turchia. La vincente di questa sfida affronterà l’Italia in semifinale.  Nella seconda sfida del giorno di fronte ci sono la Polonia, per tutti la grande favorita di questo Mondiale, e una delle sorprese in positivo della rassegna iridata, la Turchia che vuole provarci fino in fondo e vuole emulare le ragazze turche, che hanno raggiunto la finale iridata poche settimane fa, fermandosi al cospetto dell’ Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

