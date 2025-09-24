LIVE Polonia-Turchia 2-0 Mondiali volley 2025 in DIRETTA | Adis Lagumdzija non basta ai turchi 25-22

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-5 Primo tempo Matic 6-4 Primo tempo Huber 5-4 Parallela di Yuksel da zona 4 5-3 Mano out Kurek da seconda linea 4-3 La palla spinta di A. Lagumdzija da zona 2 4-2 Pipe di Semeniuk 3-2 Errore al servizio Polonia 3-1 Errore al servizio Turchia 2-1 Errore al servizio Polonia 2-0 Out M. Lagumdzija da zona 4 1-0 Errore al servizio Turchia. Quanti errori dai nove metri per i turchi. 25-22 E’ out l’attacco di M. Lagumdzija da zona 4 e la Polonia si porta sul 2-0 24-22 Primo tempo Huber 23-22 Diagonale di Yuksel da zona 4 23-21 Errore al servizio Turchia 22-21 L’arbitro restituisce alla Turchia quello che aveva tolto prima, fallo di accompagnata a Semeniuk, entrambi discutibili. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Polonia-Turchia 2-0, Mondiali volley 2025 in DIRETTA: Adis Lagumdzija non basta ai turchi, 25-22

In questa notizia si parla di: polonia - turchia

Turchia a vele spiegate nella quarta giornata del Mondiale, Polonia e Cina tremano contro le outsider

Battaglia infinita: Polonia piega la Germania al tie-break, sarà Italia-Germania agli ottavi. Cina e Turchia ok

Battaglia infinita: la Polonia piega la Germania al tie-break, sarà Italia-Germania agli ottavi. Cina e Turchia ok

L'Italia vola in #semifinale ai mondiali di #pallavolo in corso nelle Filippine! Gli azzurri hanno battuto ai quarti il #Belgio 3-0 (25-13, 25-18, 25-18) e sfideranno la vincente tra Polonia e Turchia, in campo quest’oggi alle ore 14. : @federazioneitalianapallavo - X Vai su X

Mondiali 2025 – Il quadro dagli ottavi ai quarti La corsa iridata entra nel vivo: definiti sei dei posti ai quarti di finale, con Italia, Belgio, Polonia, Turchia, USA e Bulgaria che hanno già staccato il pass. Restano da assegnare gli ultimi due slot, in palio martedì 2 - facebook.com Vai su Facebook

LIVE Polonia-Turchia 1-0, Mondiali volley 2025 in DIRETTA: polacchi in fuga anche nel secondo set, 13-8; Quarti | Polonia - Turchia in Diretta Streaming | IT; Mondiali volley, Italia-Belgio 3-0: Azzurri volano in semifinale ! - Simone Giannelli: Bravissimi i miei compagni (video).

LIVE Polonia-Turchia 2-0, Mondiali volley 2025 in DIRETTA: Adis Lagumdzija non basta ai turchi, 25-22 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3- Scrive oasport.it

Mondiali volley: Turchia e Polonia qualificate ai quarti - Sono Turchia e Polonia le prime due squadre qualificate ai quarti di finale dei mondiali di pallavolo. Secondo ansa.it