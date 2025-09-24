LIVE Polonia-Turchia 1-0 Mondiali volley 2025 in DIRETTA | polacchi in fuga anche nel secondo set 13-8

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-15 Diagonale di A. Lagumdzija da seconda linea 18-14 Primo tempo Matic 18-13 Errore al servizio Turchia 17-13 Mano out Yuksel da zona 4 17-12 Mano out Semeniuk da zona 4 16-12 Diagonale di A. Lagumdzija da zona 2 16-11 Errore al servizio Turchia 15-11 Errore al servizio Polonia 15-10 Aceeeeeeeeeeeeeeee Leoooooooooon 14-10 Vincente Leon da zona 4 13-10 Mano out Lagumdzija da zona 2 13-8 Muroooooooooooooooo Leoooooooooon 12-8 Si arrabbiano i turchi per una trattenuta fischiarta a M. Lagumdzija in attacco 11-8 Diagonale stretta di M. Lagumdzija da zona 4 11-7 Diagonale stretta di Kurek da zona 2 10-7 Parallela di M. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Polonia-Turchia 1-0, Mondiali volley 2025 in DIRETTA: polacchi in fuga anche nel secondo set, 13-8

Turchia a vele spiegate nella quarta giornata del Mondiale, Polonia e Cina tremano contro le outsider

Battaglia infinita: Polonia piega la Germania al tie-break, sarà Italia-Germania agli ottavi. Cina e Turchia ok

Battaglia infinita: la Polonia piega la Germania al tie-break, sarà Italia-Germania agli ottavi. Cina e Turchia ok

L'Italia vola in #semifinale ai mondiali di #pallavolo in corso nelle Filippine! Gli azzurri hanno battuto ai quarti il #Belgio 3-0 (25-13, 25-18, 25-18) e sfideranno la vincente tra Polonia e Turchia, in campo quest’oggi alle ore 14. : @federazioneitalianapallavo - X Vai su X

Mondiali 2025 – Il quadro dagli ottavi ai quarti La corsa iridata entra nel vivo: definiti sei dei posti ai quarti di finale, con Italia, Belgio, Polonia, Turchia, USA e Bulgaria che hanno già staccato il pass. Restano da assegnare gli ultimi due slot, in palio martedì 2 - facebook.com Vai su Facebook

