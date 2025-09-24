LIVE Polonia-Turchia 1-0 Mondiali volley 2025 in DIRETTA | Kochanowski trascina i polacchi nel primo set 25-15

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-3 La pipe di Semeniuk 6-3 Errore al servizio polonia. Il servizio fortissimo di Kurek ha colpito al capo Komenda 6-2 Diagonale di leon da zona 4. Non cade nulla nel campo polacco 5-2 Primo tempo Kochanowski 4-2 Mano out A. Lagumdzija da seconda linea 4-1 Slash Kochanowski. Turchia in costante difficoltà 3-1 Out A. Lagumdzija da seconda linea 2-1 Aceeeeeeeeeeeeeee Hubeeeeeeeeeer 1-1 Errore al servizio Turchia 0-1 Vincente Yuksel da zona 4 25-15 Mano out Kochanowski in primo tempo. E’ lui l’assoluto protagonista di questo finale di gara. Polonia avanti 1-0 senza colpo ferire 24-15 Pipe M. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Polonia-Turchia 1-0, Mondiali volley 2025 in DIRETTA: Kochanowski trascina i polacchi nel primo set, 25-15

In questa notizia si parla di: polonia - turchia

