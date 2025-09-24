LIVE Nizza-Roma termina il riscaldamento | a breve il calcio d’inizio

L’attesa è finalmente finita, parte l’Europa League 20252026. La Roma è ospite del Bologna di Haise all’ Allianz Riviera nella prima giornata della Group Phase. Segui con noi la diretta scritta della gara, con i ragazzi di Gian Piero Gasperini chiamati ad ottenere un risultato positivo per iniziare nel migliore dei modi l’avventura europeo. 3 minuti fa 24 Settembre 2025 20:47 20:47 Termina il riscaldamento. Le squadre entrano negli spogliatoi, a breve il calcio d’inizio del match. 18 minuti fa 24 Settembre 2025 20:33 20:33 Tsimikas: “Un privilegio per me essere qui”. Anche Kostas Tsimikas è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita: “ Sono molto contento di giocare titolare, è da un paio di settimane che lo aspettavo, ma dovevo lavorare perché sono arrivato un po’ tardi, ma ora penso di essere pronto e sono molto contento di partire titolare questa sera “. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

