LIVE Nizza-Roma 1-2 | entra Hermoso per Rensch
L’attesa è finalmente finita, parte l’Europa League 20252026. La Roma è ospite del Nizza di Haise all’ Allianz Riviera nella prima giornata della League Phase. Segui con noi la diretta scritta della gara, con i ragazzi di Gian Piero Gasperini chiamati ad ottenere un risultato positivo per iniziare nel migliore dei modi l’avventura europea. 3 minuti fa 24 Settembre 2025 22:48 22:48. 88? – Hermoso stende Ali Cho, cartellino giallo inevitabile. 3 minuti fa 24 Settembre 2025 22:47 22:47. 87? – Spreca due buone occasioni in ripartenza la Roma, con Celik e Tsimikas che sbagliano la misura dei cross. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: nizza - roma
Dove vedere in tv Nizza-Roma, Europa League calcio: orario, canale, streaming
Nizza-Roma (Europa League, 24-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Sorteggi Europa League: Lilla, Nizza e Stoccarda per la Roma. Bologna alle prese con Aston Villa e Celta Vigo
Europa League: Nizza-Roma 0-0 dopo i primi 45'. Domani Aston Villa-Bologna Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/calcio-europa-league-girone-unico-prima-giornata-roma-nizza-aston-villa-bologna-news-aggiorn - facebook.com Vai su Facebook
Inizia il primo tempo di Nizza-Roma #EuropaLeague #nizzaroma - X Vai su X
Nizza-Roma LIVE; Nizza-Roma diretta Europa League: accorcia Moffi su rigore LIVE; Live Nizza - Roma - Europa League: Punteggi & Highlights Calcio - 24/09/2025.
Nizza-Roma LIVE, risultato in diretta della partita di Europa League - Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Come scrive fanpage.it
Nizza-Roma: diretta live e risultato in tempo reale - Roma di Mercoledì 24 settembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Riporta calciomagazine.net