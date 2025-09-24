LIVE Nizza-Roma 0-0 | via alla ripresa Pellegrini al posto di El Shaarawy
L’attesa è finalmente finita, parte l’Europa League 20252026. La Roma è ospite del Nizza di Haise all’ Allianz Riviera nella prima giornata della League Phase. Segui con noi la diretta scritta della gara, con i ragazzi di Gian Piero Gasperini chiamati ad ottenere un risultato positivo per iniziare nel migliore dei modi l’avventura europea. Pochi secondi fa 24 Settembre 2025 22:10 22:10. 50? – Ci prova Pellegrini di testa, tiro centrale facilmente bloccato da Diouf. 2 minuti fa 24 Settembre 2025 22:08 22:08. 49? – Nizza pericoloso, provvidenziale l’intervento di Ndicka in scivolata sul tiro di Boudaoui. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
