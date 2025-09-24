L’attesa è finalmente finita, parte l’Europa League 20252026. La Roma è ospite del Bologna di Haise all’ Allianz Riviera nella prima giornata della Group Phase. Segui con noi la diretta scritta della gara, con i ragazzi di Gian Piero Gasperini chiamati ad ottenere un risultato positivo per iniziare nel migliore dei modi l’avventura europeo. 2 minuti fa 24 Settembre 2025 21:28 21:28. 27? – Gioco pericoloso di Koné su Sanson, primo giallo della gara per il centrocampista della Roma. 4 minuti fa 24 Settembre 2025 21:26 21:26. 26? – Soulé si libera sulla destra e tenta il sinistro a giro dal limite dell’area, conclusione larga. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - LIVE Nizza-Roma 0-0: poche emozioni nei primi 20?, giallo per Koné