LIVE Nizza-Roma 0-0 | poche emozioni nei primi 20? giallo per Koné
L’attesa è finalmente finita, parte l’Europa League 20252026. La Roma è ospite del Bologna di Haise all’ Allianz Riviera nella prima giornata della Group Phase. Segui con noi la diretta scritta della gara, con i ragazzi di Gian Piero Gasperini chiamati ad ottenere un risultato positivo per iniziare nel migliore dei modi l’avventura europeo. 2 minuti fa 24 Settembre 2025 21:28 21:28. 27? – Gioco pericoloso di Koné su Sanson, primo giallo della gara per il centrocampista della Roma. 4 minuti fa 24 Settembre 2025 21:26 21:26. 26? – Soulé si libera sulla destra e tenta il sinistro a giro dal limite dell’area, conclusione larga. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: nizza - roma
Dove vedere in tv Nizza-Roma, Europa League calcio: orario, canale, streaming
Nizza-Roma (Europa League, 24-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Sorteggi Europa League: Lilla, Nizza e Stoccarda per la Roma. Bologna alle prese con Aston Villa e Celta Vigo
Europa League si parte: in campo Nizza-Roma, domani Aston Villa-Bologna Segui la cronaca testuale su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook
Nizza-Roma, la scelta di Gasperini: Pellegrini in panchina https://bit.ly/3IAZ5FD #AsRoma - X Vai su X
Nizza-Roma LIVE; Nizza-Roma diretta Europa League: segui la sfida di oggi LIVE; Nizza-Roma LIVE, risultato in diretta della partita di Europa League.
Dove vedere Nizza-Roma in tv - Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla prima partita in Europa League della squadra di Gasperini: le possibili scelte di formazione ... Come scrive corrieredellosport.it
Nizza-Roma LIVE, risultato in diretta della partita di Europa League - Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Riporta fanpage.it