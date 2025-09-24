LIVE Nizza-Roma 0-0 | inizia il match!
L’attesa è finalmente finita, parte l’Europa League 20252026. La Roma è ospite del Bologna di Haise all’ Allianz Riviera nella prima giornata della Group Phase. Segui con noi la diretta scritta della gara, con i ragazzi di Gian Piero Gasperini chiamati ad ottenere un risultato positivo per iniziare nel migliore dei modi l’avventura europeo. Pochi secondi fa 24 Settembre 2025 21:03 21:03. 2? – Atteggiamento aggressivo da parte di entrambe le squadre. Il primo fallo della gara è di Mancini per un intervento nella trequarti avversari. 3 minuti fa 24 Settembre 2025 21:01 21:01 Al via il match. Calcio d’inizio all’ Allianz Riviera! Roma con la terza maglia bianca a dare il via alla gara, Nizza con la classica divisa rossonera per le partite casalinghe. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
