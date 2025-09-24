LIVE Nizza-Roma 0-0 | finisce il primo tempo
L’attesa è finalmente finita, parte l’Europa League 20252026. La Roma è ospite del Nizza di Haise all’ Allianz Riviera nella prima giornata della League Phase. Segui con noi la diretta scritta della gara, con i ragazzi di Gian Piero Gasperini chiamati ad ottenere un risultato positivo per iniziare nel migliore dei modi l’avventura europea. 3 minuti fa 24 Settembre 2025 21:47 21:47 45’+2 – Termina il primo tempo. Duplice fischio dell’arbitro all’Allianz Riviera, termina 0-0 il primo tempo tra Nizza e Roma. Poche occasioni nei primi 45? minuti di gioco, con i giallorossi che faticano a creare varchi nella retroguardia francese. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
