LIVE Nizza-Roma 0-0 | annullato il gol a Mancini
L’attesa è finalmente finita, parte l’Europa League 20252026. La Roma è ospite del Nizza di Haise all’ Allianz Riviera nella prima giornata della League Phase. Segui con noi la diretta scritta della gara, con i ragazzi di Gian Piero Gasperini chiamati ad ottenere un risultato positivo per iniziare nel migliore dei modi l’avventura europea. 1 minuti fa 24 Settembre 2025 21:39 21:39. 38? – Gol annullato a Gianluca Mancini per fuorigioco. 3 minuti fa 24 Settembre 2025 21:37 21:37. 37? – Cross in area di Boga, blocca Svilar. 10 minuti fa 24 Settembre 2025 21:30 21:30. 29? – El Shaarawy libera Rensch a destra dal limite dell’area, buon controllo a seguire dell’olandese che però con il sinistro calcia male. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
