LIVE Italia-Francia Europei baseball 2025 in DIRETTA | si entra nel vivo con gli ottavi di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia, match di ottavi di finale degli Europei di baseball 2025. A Rotterdam (Olanda) gli azzurri si tuffano nella fase ad eliminazione diretta dopo essersi aggiudicati il girone eliminatorio. Nel gruppo C infatti l’Italia ha sconfitto Svizzera, Lituania e Grecia balzando agli ottavi da prima della classe. Gli uomini di Francisco Cervillo dovranno alzare i giri del motore per tenere a bada i cugini d’Oltralpe. Rodati tutti i lanciatori in vista delle sfide che contano il coach degli azzurri avrà ora le idee chiare con Di Raffaele, Fandino e Artitzu che si faranno trovare pronti. 🔗 Leggi su Oasport.it

