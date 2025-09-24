LIVE Italia-Francia Europei baseball 2025 in DIRETTA | si entra nel vivo con gli ottavi di finale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia, match di ottavi di finale degli Europei di baseball 2025. A Rotterdam (Olanda) gli azzurri si tuffano nella fase ad eliminazione diretta dopo essersi aggiudicati il girone eliminatorio. Nel gruppo C infatti l’Italia ha sconfitto Svizzera, Lituania e Grecia balzando agli ottavi da prima della classe. Gli uomini di Francisco Cervillo dovranno alzare i giri del motore per tenere a bada i cugini d’Oltralpe. Rodati tutti i lanciatori in vista delle sfide che contano il coach degli azzurri avrà ora le idee chiare con Di Raffaele, Fandino e Artitzu che si faranno trovare pronti. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: italia - francia
Caldo record chiude 1.900 scuole in Francia mentre l’Italia si dibatte sul calendario: “Impossibile fare lezione a 40 gradi”, ma le mamme influencer raccolgono 74mila firme per abolire le vacanze estive
Kylie Jenner, estate tra Italia e Francia: bikini bollenti e borse da mezzo milione
Kylie Jenner, estate tra Italia e Francia: bikini bollenti e borse da mezzo milione di euro
Titoli di Stato, Italia e Francia allineati: il mercato obbligazionario sta anticipando le future mosse sui rating? - X Vai su X
Genova, Corso Italia guardando verso ovest, in attesa della tempesta, intanto Francia sud orientale ime vicino Piemonte sotto i nubifragi !! - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Italia-Francia, Europei baseball 2025 in DIRETTA: si entra nel vivo con gli ottavi di finale; Italia-Francia oggi, Europei softball 2025: orario, tv, programma, streaming; L'Italia vince il bronzo! Francia ko 54-69.
Italia-Francia oggi, Europei softball 2025: orario, tv, programma, streaming - Si entra nella fase a eliminazione diretta per l'Italia del baseball agli Europei, che trasferiscono tutte le loro forze a Rotterdam nella parte più ... Scrive oasport.it
Dove vedere Italia-Francia, Europei baseball 2025: orario ottavi di finale, tv, programma, streaming - Mercoledì 24 settembre la Nazionale italiana di baseball affronterà la Francia a Rotterdam (Paesi Bassi) negli ottavi di finale degli ... Si legge su oasport.it