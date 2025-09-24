LIVE Italia-Francia Europei baseball 2025 in DIRETTA | dalle 19.30 la sfida che vale i quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:14 Buonasera e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Italia-Francia, ottavo di finale degli Europei di baseball 2025. Poco più di 15 minuti all’inizio della sfida. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia, match di ottavi di finale degli Europei di baseball 2025. A Rotterdam (Olanda) gli azzurri si tuffano nella fase ad eliminazione diretta dopo essersi aggiudicati il girone eliminatorio. Nel gruppo C infatti l’Italia ha sconfitto Svizzera, Lituania e Grecia balzando agli ottavi da prima della classe. Gli uomini di Francisco Cervillo dovranno alzare i giri del motore per tenere a bada i cugini d’Oltralpe. 🔗 Leggi su Oasport.it

