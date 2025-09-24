LIVE Italia-Francia 4-2 Europei baseball 2025 in DIRETTA | vantaggio da difendere nell’ultimo inning

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:54 Tre ball e due strike al momento. 22:52 C’è l’ottimo double play della difesa francese. Eliminati Martini e Lasaracina. Due out Italia ed in battuta Mineo. 22:50 Singola al centro di Martini, che balza in prima base e lascia spazio a Lasaracina. 22:49 Al lancio il francese Clara incrocia Renzo Martini. NONO INNING 22:47 Andiamo! Eliminato anche Jiminian ed ottavo inning senza patemi per l’Italia. 4-2 per gli azzurri ad un inning dal termine. 22:46 Bouniol colpisce ma è preda dell’ottimo lavoro difensivo degli azzurri. Due out per i francesi ed alla battuta Jiminian. 🔗 Leggi su Oasport.it

