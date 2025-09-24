LIVE Italia-Francia 3-2 Europei baseball 2025 in DIRETTA | vantaggio azzurro a due inning dal termine
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:32 Erroraccio di Monks, che manca la presa concedendo la prima base ad Agretti. In battuta ora Angioi. 22:30 FORZA! Quarto punto Italia! Sacrificio di Gonzalez con un fulmineo Mineo che riesce in scivolata a raggiungere casa base beffando l’avversario. Alla battuta Agretti con due out azzurri. 22:28 Grounder di Guevara letto facilmente dalla difesa avversaria, che lo elimina ma non può evitare il raggiungimento della terza base da parte di Mineo. Un out Italia ed in battuta Gonzalez. 22:26 Lancio ingannevole (balk) di Mercadier punito dagli arbitri. Mineo guadagna la seconda base. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: italia - francia
Caldo record chiude 1.900 scuole in Francia mentre l’Italia si dibatte sul calendario: “Impossibile fare lezione a 40 gradi”, ma le mamme influencer raccolgono 74mila firme per abolire le vacanze estive
Kylie Jenner, estate tra Italia e Francia: bikini bollenti e borse da mezzo milione
Kylie Jenner, estate tra Italia e Francia: bikini bollenti e borse da mezzo milione di euro
Italia-Francia, a Palazzo Farnese spazi aperti il 27/9 per la “Notte dei 150 anni” @FranceenItalie @ef_rome @SAFS_ICR agenziacult.it/cultura/italia… - X Vai su X
Genova, Corso Italia guardando verso ovest, in attesa della tempesta, intanto Francia sud orientale ime vicino Piemonte sotto i nubifragi !! - facebook.com Vai su Facebook
Italia-Francia oggi, Europei softball 2025: orario 24 settembre, tv, programma, streaming; Women's EuroBasket, oggi Italia-Francia per il Bronzo (ore 16.30, Live Raidue, SkySportUno, DAZN); Italia-Francia 69-54, rivivi il LIVE-Blog della finale che vale il bronzo!.
LIVE Italia-Francia 0-1, Europei baseball 2025 in DIRETTA: primo inning favorevole ai transalpini - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:09 Tre ball e due strike la situazione. Secondo oasport.it
Europei U16: l'Italia battuta 3-2 dalla Francia - La Francia riesce a trovare poi il break decisivo che vale il +2 in più frangenti (17- Segnala tuttosport.com