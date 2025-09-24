LIVE Italia-Francia 2-2 Europei baseball 2025 in DIRETTA | perfetta parità a tre inning dal termine
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:00 SIIII! Singola al centro di Martini ed arriva il punto di Angioi! Italia in vantaggio ed alla battuta è il turno di Lasaracina. 21:59 Grounder di Morresi, con la difesa transalpina che lo elimina ma non può evitare il raggiungimento della terza base da parte di Angioi. In battura ora Martini. 21:58 Giocata di sacrificio di Batista, che viene eliminato ma permette ad Angioi di avanzare in seconda base. Alla battuta Morresi. 21:58 Quattro ball di Antoine. Angioi approda in prima base e lascia spazio a Batista. 21:57 Altro cambio di pitcher per i francesi. 🔗 Leggi su Oasport.it
