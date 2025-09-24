LIVE Italia-Francia 0-1 Europei baseball 2025 in DIRETTA | primo inning favorevole ai transalpini
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SECONDO INNING 19:51 Battuta di Brossier facile preda della difesa azzurra. Termina il primo inning con la Francia avanti 1-0. 19:50 Base rubata da Paula, che approda in seconda. 19:48 Finalmente il pitcher azzurro riesce ad avere la meglio su un avversario. Strikes out Monks, due eliminati francesi quando tocca a Paolo Brossier. 19:46 Continuano le peripezie di Bocchi. Grounder di Paula che porta al punto di Brown. Eliminato Martinez. 1-0 Francia. Alla battuta Julien Monks. 19:44 Colpisce forte anche Martinez, che corre in prima base mentre Brown vola in terza. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: italia - francia
Caldo record chiude 1.900 scuole in Francia mentre l’Italia si dibatte sul calendario: “Impossibile fare lezione a 40 gradi”, ma le mamme influencer raccolgono 74mila firme per abolire le vacanze estive
Kylie Jenner, estate tra Italia e Francia: bikini bollenti e borse da mezzo milione
Kylie Jenner, estate tra Italia e Francia: bikini bollenti e borse da mezzo milione di euro
Italia-Francia, a Palazzo Farnese spazi aperti il 27/9 per la “Notte dei 150 anni” @FranceenItalie @ef_rome @SAFS_ICR agenziacult.it/cultura/italia… - X Vai su X
Genova, Corso Italia guardando verso ovest, in attesa della tempesta, intanto Francia sud orientale ime vicino Piemonte sotto i nubifragi !! - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Italia-Ucraina 3-0, Mondiali volley 2025 in DIRETTA: gli azzurri si sciolgono e approdano agli ottavi. Fuori Francia e Brasile; Women's EuroBasket, oggi Italia-Francia per il Bronzo (ore 16.30, Live Raidue, SkySportUno, DAZN); UEFA Nations League 2024/25 - Gol di Rabiot, Italia - Francia 0-1 - Video.
LIVE Italia-Francia, Europei baseball 2025 in DIRETTA: si entra nel vivo con gli ottavi di finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia- Lo riporta oasport.it
LIVE Italia-Ucraina 3-0, Mondiali volley 2025 in DIRETTA: gli azzurri si sciolgono e approdano agli ottavi. Fuori Francia e Brasile - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COSA CAMBIA PER L'ITALIA CON L'ELIMINAZIONE DELLA FRANCIA CLAMOROSA ELIMINAZIONE DEL BRASILE LE PAGELLE DEGLI ... Da oasport.it