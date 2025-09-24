LIVE Italia-Francia 0-1 Europei baseball 2025 in DIRETTA | polveri bagnate per gli azzurri dopo 4 inning

Oasport.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:05 Singola di Gonzalez, alè azzurri! In battuta Filippo Agretti. 21:05 Un finora immacolato De La Rosa riparte dall’incrocio con Gonzalez. QUINTO INNING  21:01 Eliminato al volo Jiminian. Ci salviamo, ma dobbiamo cambiare marcia in battuta. 1-0 Francia dopo 4 inning. 21:00 Strikes out anche Lopez! Due eliminati tra le fila dei transalpini. Alla battuta è il turno di Lèo Jiminian. 20:58 Strikes out Kovacs e primo out Francia. In battuta ora Miguel Lopez. Bisogna uscire da questa buca. 20:55 Arrivano 4 ball lanciati da Bocchi. Patrice avanza in prima base e lascia spazio a Kovacs. 🔗 Leggi su Oasport.it

live italia francia 0 1 europei baseball 2025 in diretta polveri bagnate per gli azzurri dopo 4 inning

© Oasport.it - LIVE Italia-Francia 0-1, Europei baseball 2025 in DIRETTA: polveri bagnate per gli azzurri dopo 4 inning

In questa notizia si parla di: italia - francia

Caldo record chiude 1.900 scuole in Francia mentre l’Italia si dibatte sul calendario: “Impossibile fare lezione a 40 gradi”, ma le mamme influencer raccolgono 74mila firme per abolire le vacanze estive

Kylie Jenner, estate tra Italia e Francia: bikini bollenti e borse da mezzo milione

Kylie Jenner, estate tra Italia e Francia: bikini bollenti e borse da mezzo milione di euro

LIVE Italia-Francia 0-1, Europei baseball 2025 in DIRETTA: gli azzurri inseguono dopo tre inning; Women's EuroBasket, oggi Italia-Francia per il Bronzo (ore 16.30, Live Raidue, SkySportUno, DAZN); UEFA Nations League 2024/25 - Gol di Rabiot, Italia - Francia 0-1 - Video.

LIVE Italia-Francia 0-1, Europei baseball 2025 in DIRETTA: primo inning favorevole ai transalpini - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:09 Tre ball e due strike la situazione. oasport.it scrive

Mondiali rugby donne: Francia-Italia 24-0 - Esordio amaro per la nazionale femminile di rugby impegnata nei Mondiali in Inghilterra. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Live Italia Francia 0