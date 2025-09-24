LIVE Italia-Francia 0-1 Europei baseball 2025 in DIRETTA | polveri bagnate per gli azzurri dopo 4 inning

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:05 Singola di Gonzalez, alè azzurri! In battuta Filippo Agretti. 21:05 Un finora immacolato De La Rosa riparte dall’incrocio con Gonzalez. QUINTO INNING 21:01 Eliminato al volo Jiminian. Ci salviamo, ma dobbiamo cambiare marcia in battuta. 1-0 Francia dopo 4 inning. 21:00 Strikes out anche Lopez! Due eliminati tra le fila dei transalpini. Alla battuta è il turno di Lèo Jiminian. 20:58 Strikes out Kovacs e primo out Francia. In battuta ora Miguel Lopez. Bisogna uscire da questa buca. 20:55 Arrivano 4 ball lanciati da Bocchi. Patrice avanza in prima base e lascia spazio a Kovacs. 🔗 Leggi su Oasport.it

