LIVE Italia-Belgio Mondiali volley 2025 in DIRETTA | tra poco il quarto di finale

9.18 Il pericolo n.1 del Belgio si chiama Ferre Reggers, opposto che milita a Milano in Superlega. Nel match dello scorso 16 settembre realizzò addirittura 31 punti: un incubo. 9.14 La vincente di questa sfida troverà in semifinale una tra Polonia e Turchia. I polacchi sono i grandi, e forse unici, favoriti di questo Mondiale. 9.11 Nella fase a gironi l'Italia andò sotto 0-2. De Giorgi rivoluzionò quasi completamente la squadra, inserendo anche Sbertoli e Rychlicki. Ma al tie-break il Belgio non sbagliò un pallone e si impose. 9.08 La rosa dell'Italia: 5 Alessandro Michieletto OH 6 Simone Giannelli (C) S 7 Fabio Balaso L 8 Riccardo Sbertoli S 9 Francesco Sani OH 11 Kamil Rychlicki O 12 Mattia Bottolo OH 14 Gianluca Galassi MB 16 Yuri Romanò O 17 Simone Anzani MB 19 Roberto Russo MB 25 Giovannimaria Gargiulo MB 28 Domenico Pace L 31 Luca Porro OH

